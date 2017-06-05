«ВИМ-Авиа» отменила чартерные рейсы из Москвы и регионов вплоть до октября

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» опубликовала полный список отмененных чартерных рейсов. Несмотря на предыдущие заявления, что расписание стабилизируется с 15 июня, перевозчик заявил о полном прекращении до октября полетов в Турцию из ряда регионов России. Также отменены ближайшие вылеты из Москвы, Екатеринбурга, Казани в Сочи, Симферополь и другие города. Всего из расписания изъято 22 рейса, некоторые из которых были ежедневными. Туроператоры продолжают в ручном режиме пересаживать клиентов на борта других перевозчиков, либо предлагают вернуть деньги.

Список отмененных рейсов опубликован на официальном сайте «ВИМ-Авиа». Из Москвы отменены: ежедневные рейсы в Сочи до 15 июня, все рейсы в Бургас – до 12 июня, рейсы в Анталию № 9102/9101 – до 18 октября и рейсы в Анталию № 5721/5722 и № 5723/5724 до 15 июня. Также отменен рейс в Энфиду 8 июня.

Из регионов отменены рейсы из Екатеринбурга и Казани – в Симферополь и Сочи до 15 июня; из Уфы – в Сочи до 15 июня.

Но больше всего вопросов вызвала информация авиакомпании о полной отмене полетной программы в Анталию, вплоть до октября 2017 года. Сняты чартерные рейсы из регионов: Челябинска, Белгорода, Нижнего Новгорода, Краснодара, Самары, Нижневартовска, Ростова, Тюмени и Волгограда.

«Это что? Туроператоры полностью нашли замену «ВИМ-Авиа»? Или это ошибка? Или будут вручную пересаживать весь сезон?», – недоумевают турагенты.

Туроператоры пока никак не прокомментировали отмену полетных программ в Турцию до октября. Как пишет портал TourDom, компании просто не успевают за заявлениями «ВИМ-Авиа»: вчера перевозчик публиковал один список отмененных рейсов, сегодня он кардинально изменился. Операторы стараются максимально рассадить туристов на рейсы других авиакомпаний. Но некоторым все-таки приходится возвращать деньги, либо предлагать альтернативные варианты отдыха.

Судя по обсуждениям турагентов в группе для игроков туррынка ProfiTravel в «ВКонтакте», с туристами ситуация решается индивидуально, какого-то системного подхода у операторов нет. Ситуация нестандартная для рынка и меняется каждый час. Но пока большая часть улетает на отдых, хоть и с опозданием.

Напомним, «ВИМ-Авиа» 1 июня заявила об отмене части чартерных рейсов из разных городов России до 15 июня, при этом не уточнив, из каких аэропортов собирается сокращать программу. Туроператоры делали и делают все возможное, чтобы хоть и с опозданием, но отправить туристов на отдых. Но не всегда это получается. В разгар туристического сезона все летные мощности заняты: попросту говоря, нет свободных самолетов, которые можно перенаправить на «просевшие» из-за «ВИМ-Авиа» направления. Пересадить туристов на борт других авиакомпаний тоже затруднительно: мест летом почти нет. Вестник Ассоциации туроператоров России публиковал подробную инструкцию для туристов, которые пострадали от отмены рейсов «ВИМ-Авиа». Она актуальна и сегодня.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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