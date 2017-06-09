Российские пилоты массово улетают работать в Азию В Китае и Корее летчикам в два раза больше платят

Российские летчики все чаще уезжают работать за границей. За последние пару лет более 300 командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов покинули родину, еще 400 пилотов оформляют документы для работы за рубежом. Вероятно, российским авиакомпаниям, чтобы утолить кадровый голод, потребуется расширение квот на наем иностранных специалистов.

В основном летчики из России устраиваются на работу в Китае и Корее, это наиболее подготовленные пилоты с отличными знаниями английского языка. Причина имеет экономический характер, отмечают в Минтрансе. В Азии зарплаты в летной сфере в 1,5-2 раза выше, чем в РФ, пишет «Коммерсант». Кроме того, там нет ограничений на привлечение пилотов-иностранцев, и рекрутинговые агентства без проблем находят нужные кадры в других странах.

В настоящее время в России второй пилот получает 320-350 тысяч рублей в месяц, КВС – 470 тысяч рублей, а инструктор – более 500 тысяч рублей. Тогда как зарплата пилота в Китае составляет 17-25 тысяч долларов в месяц (от 970 тысяч до 1,4 млн рублей). При этом нагрузки значительно ниже – 80 часов налета в месяц (в России – 90), не менее 96 дней отпуска (в РФ – 70 дней).

Утечка российских летчиков за границу начала сказываться на российском авиарынке. По данным издания, уход сразу 12 КВС стал одной из причин возникновения проблем у авиакомпании «ВИМ-Авиа». В результате Росавиация велела всем авиакомпаниям до 20 июня решить проблемы с задержками чартеров, в противном случае надзорное ведомство обещает точечно ограничить чартерные программы и провести внеплановые проверки перевозчиков.

В Минтрансе подтвердили тенденцию утечки кадров, однако в министерстве считают, что масштаб проблемы не так уж и велик. По мнению ведомства, отток вызван курсовой разницей валют. КНР и Корея предлагают высокую заработную плату, что в первую очередь и привлекает российских специалистов. В «ВИМ-Авиа» напомнили, что иностранные компании получают готовых пилотов, не тратясь на их обучение. К тому же они не несут обязательств по пенсионному и соцобеспечению летчиков по окончании их контракта, отсюда и более выгодные условия оплаты труда.

Не исключено, что проблему будут решать увеличением квот на иностранных пилотов. Так «Аэрофлот» уже пять раз увеличивал зарплату летному персоналу и больше не видит возможностей для ее роста. Авиакомпания уже запросила новую квоту на 40 иностранных пилотов для покрытия дефицита кадров.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.06.17

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