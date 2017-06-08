«Ограничим чартеры»: Росавиация выдвинула ультиматум авиакомпаниям / ... из-за задержек рейсов

Росавиация велела авиакомпаниям до 20 июня решить проблемы с задержками чартеров, в противном случае надзорное ведомство обещает точечно ограничить чартерные программы и провести внеплановые проверки перевозчиков. Такое поручение было дано на сегодняшнем совещании Росавиации с чартерными авиакомпаниями, сообщается на сайте ведомства.

«По поручению Росавиации до 20 июня 2017 года чартерные компании должны скорректировать свою программу авиаперевозок, обеспечить обязательное наличие резервных бортов, полностью ликвидировать и не допускать задержек свыше двух часов, заблаговременно информировать пассажиров обо всех изменениях в расписании», – говорится в сообщении ведомства.

В случае невыполнения этих требований Росавиация «публично обратиться к туроператорам и пассажирам с предупреждением о недобросовестности таких авиакомпаний, проведет их внеплановые проверки на предмет соответствия сертификационным и лицензионным требованиям, а также точечно ограничит чартерную программу», предупредили в ведомстве.

По информации Росавиации, за пять месяцев 2017 года объемы пассажирских перевозок выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом чартерные авиакомпании увеличили свои показатели в 1,5-2 раза. Глава ведомства Александр Нерадько в ходе совещания отметил, что такой рост объемов перевозок оказался не подкреплен наличием соответствующего парка самолетов и персонала, что стало причиной многочисленных задержек и отмен рейсов у ряда чартерных авиакомпаний, из-за которых пассажиры были вынуждены ожидать вылета по 6-10 и более часов.

Напомним, с проблемой массовой задержкой рейсов в конце мая столкнулись пассажиры авиакомпании «ВИМ-авиа». Были задержаны как внутренние, так и международные рейсы, в том числе в Болгарию и Турцию. Больше всего проблем возникло в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга, откуда у перевозчика была заявлена обширная полетная программа на лето. В авиакомпании объяснили сложившуюся ситуацию с возросшим пассажиропотоком и нехваткой бортов. Туроператоры делали все возможное, чтобы хоть и с опозданием, но отправить туристов на отдых. Однако в разгар туристического сезона все летные мощности заняты. В итоге 1 июня в «ВИМ-Авиа» приняли решение отменить 13% чартерных рейсов со 2 по 15 июня из российских городов, включая Москву, Екатеринбург, Тюмень, Симферополь, Челябинск и другие.

По оценке Ассоциации туроператоров России, из-за проблем с рейсами «ВИМ-Авиа» за прошедшую неделю пострадали более чем 10 тысяч пассажиров. В общей сложности туры с перевозкой «Вим-Авиа» забронировали 240-250 тысяч человек. При этом у некоторых компаний уже оплачено до двух третей от всех заказанных путевок.

При этом ряд крупных компаний на рынке заявляют, что «ВИМ-Авиа» сейчас выполняет в срок более половины своих рейсов. На данный момент туроператоры не собираются отказываться от услуг перевозчика, поскольку при высоком спросе на отдых в летний сезон его отсутствие на рынке компенсировать нечем. Накануне глава Росавиации заявил, что ведомство не рассматривает вопрос об отзыве сертификата эксплуатанта у «Вим-Авиа» из-за задержек рейсов.

В тот же день, по сообщению «ВИМ-авиа», проблемный перевозчик провел переговоры с туроператорами – партнерами и органами госвласти. По их итогам авиакомпания заявила, что в вопросе сохранения рейсов «приоритеты получают регулярные рейсы авиакомпании по городам РФ, а также те чартерные цепочки, организаторы которых полностью выполнили свои финансовые обязательства перед авиакомпанией». Подробности «оптимизированной» программы перевозок авиакомпания пообещала сообщить 8 июня.

Москва, Светлана Петрова

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