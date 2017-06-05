В Екатеринбурге сотни туристов не улетят с «ВИМ-Авиа»: операторы ищут варианты решения проблем

Туроператоры, державшие блоки мест на рейсах «ВИМ-Авиа» в Сочи и Симферополь, заявили, что ни один турист не пострадает материально из-за отмены чартеров. Накануне действительно на отдых улетели не все. Но людям возвращают 100% стоимости путевки или предлагают выбрать альтернативное направление для отпуска. На туррынке опасаются лишь того, что подобное поведение «ВИМ-Авиа» в разгар сезона может негативно сказаться на спросе в целом.

Напомним, «ВИМ-Авиа» опубликовала список из 22 рейсов, которые точно не состоятся до 15 июня. В число отмененных попали чартеры из Екатеринбурга: по три в неделю в Сочи и по два – Симферополь. Таким образом, до 15 июня не состоится пять рейсов в Сочи и четыре рейса в Симферополь.

Туроператоры, которые держали блоки мест на рейсах «ВИМ-Авиа», с прошлой недели ищут замену для того, чтобы перевезти всех своих клиентов. Туристов индивидуально рассаживают на рейсы других авиакомпаний. Но удается это не всегда. Так, например, вчера был отменен рейс Екатеринбург – Сочи. И далеко не всем туристам нашли вариант перелета.

«У меня была семья в Сочи. Они вчера не улетели. Туроператор «Интурист» предложил вернуть деньги – самый оперативный вариант. И сегодня деньги уже перечислили. Но туристы все равно расстроены, что не улетели на отдых в срок. Думаю, успеют ли сейчас где-то отдохнуть, смотрят Турцию», – рассказала NDNews.ru агент из Екатеринбурга Елена.

Туроператор «НТК Интурист» действительно пострадал от действий «ВИМ-Авиа» чуть больше, чем другие компании: у оператора были большие блоки мест на чартерах почти из всех регионов. В том числе из Екатеринбурга. И в разгар сезона не всегда удается найти места на прямых рейсах на море. Но, как заверили в уральском представительстве оператора, ни одного туриста они не бросили и не бросят.

«Мы ни одного туриста не бросили. Часть людей пересадили на другие рейсы, многие полетели на отдых через Москву. Но, конечно, есть такие, кто предпочел отказаться от отдыха сейчас и вернуть деньги. Все средства мы возвращаем в полном объеме», – сообщила директор «НТК Интурист» по Уральскому региону Наталья Стасюк.

По данным оператора, после 15 июня полетная программа должна быть восстановлена в полном объеме.

«Конечно, все зависит от «ВИМ-Авиа», но пока у нас информация такая, что с 15 июня вся чартерная программа будет осуществляться. Поэтому проблему надо решить только с ближайшими рейсами», – отметили в «Интуристе».

В группе компаний «Зима-Лето» в Екатеринбурге сообщили, что вынуждены самостоятельно решать проблемы туристов, возникшие по причине отмены авиакомпанией «ВИМ-Авиа» целого ряда чартерных рейсов в Симферополь, Сочи и Турцию (Даламан).

«В настоящее время мы занимаемся пересадкой туристов, купивших путевки в Симферополь, на рейсы других авиакомпаний или компенсируем стоимость авиабилетов из собственных средств. Одновременно мы и другие туроператоры ведем переговоры с «ВИМ-Авиа», авиакомпания обещает сделать возврат средств. Мы надеемся, что ситуация разрешится в деловом порядке, без конфликтов», – рассказала директор группы компаний «Зима-Лето» Ольга Гуляр.

Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев подтверждает, что жалоб от туристов пока не поступало. Все либо улетели на отдых, либо вернули свои деньги. И пусть сейчас остались без отдыха, зато не проиграли материально.

«Все, кто покупал туры организованно у операторов, средства получат в полном объеме. Но всегда на чартерах есть блок мест, который продается в свободной продаже. И у самостоятельных туристов могут возникнуть проблемы. Если они отдельно покупали авиабилеты и отдельно отели, то им надо срочно решать вопрос – либо искать, как добираться до места отдыха, либо менять сроки бронирования отеля. То есть они могут потерять деньги, – прокомментировал Михаил Мальцев. – Другой момент в ситуации с «ВИМ-Авиа» в том, что проблемы авиакомпании могут сказаться на спросе. В этом году у нас были серьезные опасения по поводу загрузки российских курортов, поскольку восстанавливается спрос на заграничные поездки. И чтобы привлекать туристов на российский юг, необходимо было соблюдать несколько требований, в том числе понижать цены на авиабилеты. А когда один из игроков уходит с российского направления, пусть и временно, говорить о снижении цен не приходится».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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