«ВИМ-Авиа» перестанет летать из Челябинска в Анталию

«ВИМ-Авиа» прекращает чартерные рейсы из Челябинска в Анталию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе авиакомпании, «ВИМ-Авиа» с 8 июня прекращает выполнять чартерные рейсы из Челябинска в Анталию и обратно. Согласно информации, размещенной на сайте перевозчика, пауза продлится до 5 октября.

«Просим пассажиров отмененных чартерных рейсов не приезжать в аэропорт, – сказано в сообщении. – Информацией о Вашей поездке владеет Ваш туроператор. Все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства».

Напомним, проблемы с доставкой пассажиров начались в перевозчика с конца мая. Позднее в авиакомпании связали это с возросшим пассажиропотоком и нехваткой бортов. В итоге в «ВИМ-Авиа» приняли решение отменить ряд чартерных рейсов из российских городов, включая Москву, Екатеринбург, Тюмень, Симферополь, Челябинск и другие.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.06.17

Челябинка сорвалась в Изумрудный карьер. / Жительница Златоуста украла у отца больше 40 тысяч рублей. / В Магнитогорске директор завода открыл стрельбу на улице, есть раненые. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»