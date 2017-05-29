В «Домодедово» пассажиры устроили бунт из-за массовых задержек авиарейсов

Публикации за 29.05.17

Сотни пассажиров в аэропорту «Домодедово» устроили бунт – более суток люди не могут вылететь на курорты Турции и Кипра, потому что сразу несколько чартерных авиаперевозчиков задерживают свои рейсы, передает «Рен-ТВ».

В сети опубликовано видео, снятое одним из участников протеста в аэропорту. Судя по кадрам, терпение пассажиров лопнуло, и они массово требуют представителя авиакомпании. По некоторым данным, причиной задержки стала поломка одного из лайнеров компании «Вим-Авиа».

Известно, что в минувшее воскресенье авиакомпания «Вим-Авиа» отложила рейсы из Салоников, Гуанчжоу, Даламана и Благовещенска. Сообщается, что задерживаются рейсы и по ряду других направлений.

Недовольные пассажиры собираются придать этому инциденту максимальную огласку. Возмущение граждан растет еще и потому, что авиакомпании при задержке рейсов не предоставили им ни горячего питания, ни размещение в гостиницах, что положено при длительных задержках рейсов.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 29.05.17

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