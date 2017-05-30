Маньяка-ритуальщика этапируют в суд для дачи показаний по заказному убийству (ВИДЕО)

Публикации за 30.05.17

В Свердловском областном суде допросят знаменитого автора серии ритуальных языческих убийств Арсена Байрамбекова.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ранее Байрамбеков заключил сделку со следствием, признавшись в заказном убийстве, произошедшем на четвертой овощебазе. В Свердловском областном суде началось рассмотрение дела, в котором Байрамбеков проходит свидетелем.

В Свердловском областном суде уже огласили обвинительное заключение Захиршо Сангову, который органами предварительного следствия обвиняется в организации заказного убийства коммерсанта Шухрата Хамракулова осенью 2010 года в Екатеринбурге. Для исполнения убийства Сангов привлек Арсена Байрамбекова, который уже осужден за серию заказных и ритуальных убийств. Кроме этого Сангова обвиняют в приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в значительном размере.

Свою вину подсудимый признал только по эпизоду с наркотиками. Причастность к заказному убийству он отрицает. Представители прокуратуры настояли на допросе Байрамбекова как свидетеля – вероятно, это произойдет на следующем заседании суда 16 июня.

Напомним, что осужденный к 13 годам колонии Арсен Байрамбеков признался в 6 убийствах, два из которых были заказными, а 4 – ритуальными.

По словам следователя по особо важным делам ГСУ СК РФ Святослава Иванова, Байрамбеков поклонялся славянским богам. В 2014 году с разницей в 3 недели он в ходе изучения оккультных обрядов убил 4 человек. Все они сами садились в машину к преступнику. Первый убитый, по признанию Байрамбекова, был наркоманом – с собой у него была бутылка с клеем, к которой он периодически прикладывался. Остальные – алкоголики. Первые 3 жертвы были убиты в одном и том же месте в Верхнепышминском районе под Екатеринбургом, недалеко от Ганиной Ямы. Там у Байрамбекова было сделано некое подобие капища – круг из нескольких камней, каждый из которых олицетворял определенного бога. Перед убийствами Байрамбеков советовался со своими богами – примут ли жертву в требу (в славянских культах – дар положительной энергии). Получив утвердительный ответ, убивал одним и тем же способом – перерезая сонную артерию. Для ритуала у Байрамбекова был специальный кованый нож длиной 20 см. По версии следователей, преступник считал, что при принесении жертв улучшится его материальное и духовное состояние.

Маньяк рассказал, как приносил человеческие жертвы

В отношении задержанного были проведены три судебно-психиатрические экспертизы, Байрамбеков был признан вменяемым. Заказные убийства, в которых признался Байрамбеков, были совершены в 2003 и в 2010 годах. За первое Байрамбеков получил 1500 долларов, за второе – 40 тысяч рублей. По обоим преступлениям установлены заказчики, в отношении них ведутся следственные действия. Одно из них на данный момент и рассматривается в суде.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.05.17

Управление по охране памятников подтвердило незаконность сноса Успенской церкви. / Рейс из Турции в Екатеринбург задержан на 12 часов, обратный вылет также перенесен (СКРИН). / Болельщики определили лучшего игрока ФК «Урал» в сезоне 2016/17. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»