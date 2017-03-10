Маньяк, приносивший в жертву людей, получил 13 лет колонии (ВИДЕО)

Публикации за 10.03.17

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Верхнепышминский городской суд огласил приговор 39-летнему уроженцу Махачкалы, бывшему сотруднику ППС Арсену Байрамбекову, обвиняемому в ритуальных убийствах в окрестностях Ганиной Ямы. Маньяк получил 13 лет и 2 месяца колони строгого режима, об этом рассказала помощник председателя суда Люция Бызова.

Как передает корреспондент NDNews.ru, помимо этого Байрамбеков в общей сложности должен выплатить родственникам жертв 1 миллион 700 тысяч рублей. Иски о компенсации расходов на погребение оставлены без рассмотрения.

Напомним, ранее Байрамбеков признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке.

Всего за подсудимым насчитали шесть убийств. Два из них были заказными и были совершены в Екатеринбурге. Жертвами экс-полицейского стали коммерсанты. Затем мужчина увлекся оккультизмом, использовал мясо, купленное в магазинах, затем – животных, но в итоге добрался до людей. Для ритуальных убийств он оборудовал некое подобие языческого капища, выложив круг из камней, в районе храмового комплекса на Ганиной яме. Байрамбеков разводил костры, читал молитвы, перерезал горло своим жертвам и потом сливал с них кровь, окропляя ею территорию капища. Несмотря на характер преступлений, экспертизы установили, что мужчина вменяем.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=aKIk4ZpzYZ4&rel=0">Video</a> Здесь похоронены люди, принесенные маньяком в жертву темным богам

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

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