В облсуд поступило 5 апелляций на приговор маньяку-силовику, который приносил в жертву людей

В Свердловский областной суд поступили материалы дела 39-летнего уроженца Махачкалы, бывшего сотрудника ППС Арсена Байрамбекова, которого приговорили к 13 годам и 2 месяцам колонии строгого режима за ритуальные убийства в окрестностях Ганиной Ямы. Об этом NDNews.ru сообщили сегодня в аппарате судебной инстанции, добавив, что дата слушаний пока не назначена.

Напомним, приговор в отношении маньяка 10 марта вынес Верхнепышминский городской суд. Мужчину обязали также выплатить родственникам жертв 1 миллион 700 тысяч рублей. Иски о компенсации расходов на погребение были оставлены без рассмотрения.

Родственники потерпевших сочли приговор мягким – они настаивали на пожизненном заключении, а потому обжаловали приговор. Подал прошение на пересмотр вердикта и сам осужденный – он считает свое наказание чрезмерно жестоким. В общей сложности на приговор городского суда поступило пять апелляционных жалоб.

Всего за подсудимым насчитали шесть убийств. Два из них были заказными, они совершены в Екатеринбурге. Жертвами экс-полицейского стали коммерсанты. Затем мужчина увлекся оккультизмом, использовал мясо, купленное в магазинах, затем – животных, но в итоге добрался до людей. Для ритуальных убийств он оборудовал некое подобие языческого капища, выложив круг из камней, в районе храмового комплекса на Ганиной яме. Байрамбеков разводил костры, читал молитвы, перерезал горло своим жертвам и потом сливал с них кровь, окропляя ею территорию капища. Несмотря на характер преступлений, экспертизы установили, что мужчина вменяем.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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