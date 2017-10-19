Облсуд оставил в силе приговор маньяку, приносившему в жертву людей на Ганиной Яме

Свердловский областной суд рассмотрел апелляции на приговор бывшему силовику Арсену Байрамбекову, приговоренному к 13 годам и 2 месяцам колонии строгого режима за ритуальные убийства в окрестностях Ганиной Ямы. «Рассмотрев в закрытом судебном заседании апелляционные жалобы адвоката, осужденного и потерпевшего, суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений», – сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда.

Арсен Байрамбеков обвинялся в шести убийствах. Два из них были заказными, совершены в Екатеринбурге. Жертвами экс-полицейского стали коммерсанты. Потом мужчина увлекся оккультизмом, использовал мясо, купленное в магазинах, затем – животных, но в итоге добрался до людей. Для ритуальных убийств он оборудовал некое подобие языческого капища, выложив круг из камней в районе храмового комплекса на Ганиной яме. Байрамбеков разводил костры, читал молитвы, перерезал горло своим жертвам и потом сливал с них кровь, окропляя ею территорию капища.

Несмотря на характер преступлений, экспертизы установили, что мужчина вменяем. Байрамбеков признал свою вину, его дело рассматривалось в суде Верхней Пышмы в особом порядке. Согласно обвинительному приговору, маньяка также обязали выплатить родственникам жертв 1 миллион 700 тысяч рублей. Последние сочли вердикт чрезмерно мягким и обжаловали его в областном суде, свой протест подал также экс-полицейский с адвокатом.

Приговор

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.10.17

Российско-диснеевская сказка «Последний богатырь» и эротика Франсуа Озона – кинопремьеры недели (ВИДЕО). / Судьба мандата Буркова будет решаться в воскресенье. / В Нижнем Тагиле полицейский до смерти забил задержанного прямо в отделе полиции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»