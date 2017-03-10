NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 10.03.17

«Я спросил богов, возьмут ли его в требу», – маньяк Байрамбеков рассказал и показал, как совершал человеческие жертвоприношения (ВИДЕО)

«Я спросил богов, возьмут ли его в требу», – маньяк Байрамбеков рассказал и показал, как совершал человеческие жертвоприношения (ВИДЕО)

Следственный комитет распространил видео следственного эксперимента, в котором осужденный сегодня к 13 годам колонии Арсен Байрамбеков подробно рассказывает и показывает, как совершал ритуальные убийства. Напомним, в ходе следствия убийца дал признательные показания и заключил сделку со следствием. Он признался в 6 убийствах, два из которых были заказными, а 4 – ритуальными.

По словам следователя по особо важным делам ГСУ СК РФ Святослава Иванова, Байрамбеков поклонялся славянским богам. В 2014 году с разницей в 3 недели он в ходе изучения оккультных обрядов убил 4 человек. Все они сами садились в машину к преступнику. Первый убитый, по признанию Байрамбекова, был наркоманом – с собой у него была бутылка с клеем, к которой он периодически прикладывался. Остальные – алкоголики. Первые 3 жертвы были убиты в одном и том же месте в Верхне-Пышминском районе под Екатеринбургом, недалеко от Ганиной Ямы. Там у Байрамбекова было сделано некое подобие капища – круг из нескольких камней, каждый из которых олицетворял определенного бога. Перед убийствами Байрамбеков советовался со своими богами – примут ли жертву в требу (в славянских культах – дар положительной энергии). Получив утвердительный ответ, убивал своих жертв одним и тем же способом – перерезая сонную артерию. Для ритуала у Байрамбекова был специальный кованый нож длиной 20 см. По версии следователей, преступник считал, что при принесении жертв улучшится его материальное и духовное состояние.

Новый День: ''Я спросил богов, возьмут ли его в требу'' – маньяк Байрамбеков рассказал и показал, как совершал человеческие жертвоприношения (ВИДЕО)

В отношении задержанного были проведены три судебно-психиатрические экспертизы, Байрамбеков был признан вменяемым. Задержать маньяка удалось в 2015 году. Следователи продолжают работать по данному делу в отношении соучастника убийств. Ранее поступала информация, что у Байрамбекова была сообщница, именно она проболталась знакомым о преступлениях. Кроме того, следствие считает, что у Байрамбекова был некий учитель или наставник.

Также продолжается следствие по заказным убийствам, в которых признался Байрамбеков. Они были совершены в 2003 и в 2010 годах. За первое Байрамбеков получил 1500 долларов, за второе – 40 000 рублей. По обоим преступлениям установлены заказчики, в отношении них ведутся следственные действия.

Приговор маньяку

Екатеринбург, Таисья Исупова, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

Рупором свердловских «медведей» станет либеральный телеведущий Евгений Енин (ФОТО). / В Екатеринбурге будут повторно судить смотрителя кладбища, торговавшего местами на погосте. / «Урал» с «Амкаром» оштрафовали за матерящихся фанатов.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter