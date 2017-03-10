«Я спросил богов, возьмут ли его в требу», – маньяк Байрамбеков рассказал и показал, как совершал человеческие жертвоприношения (ВИДЕО)

Публикации за 10.03.17

<a href="https://www.youtube.com/embed/WGpzNhUYY6s?rel=0">Video</a>

Следственный комитет распространил видео следственного эксперимента, в котором осужденный сегодня к 13 годам колонии Арсен Байрамбеков подробно рассказывает и показывает, как совершал ритуальные убийства. Напомним, в ходе следствия убийца дал признательные показания и заключил сделку со следствием. Он признался в 6 убийствах, два из которых были заказными, а 4 – ритуальными.

По словам следователя по особо важным делам ГСУ СК РФ Святослава Иванова, Байрамбеков поклонялся славянским богам. В 2014 году с разницей в 3 недели он в ходе изучения оккультных обрядов убил 4 человек. Все они сами садились в машину к преступнику. Первый убитый, по признанию Байрамбекова, был наркоманом – с собой у него была бутылка с клеем, к которой он периодически прикладывался. Остальные – алкоголики. Первые 3 жертвы были убиты в одном и том же месте в Верхне-Пышминском районе под Екатеринбургом, недалеко от Ганиной Ямы. Там у Байрамбекова было сделано некое подобие капища – круг из нескольких камней, каждый из которых олицетворял определенного бога. Перед убийствами Байрамбеков советовался со своими богами – примут ли жертву в требу (в славянских культах – дар положительной энергии). Получив утвердительный ответ, убивал своих жертв одним и тем же способом – перерезая сонную артерию. Для ритуала у Байрамбекова был специальный кованый нож длиной 20 см. По версии следователей, преступник считал, что при принесении жертв улучшится его материальное и духовное состояние.

В отношении задержанного были проведены три судебно-психиатрические экспертизы, Байрамбеков был признан вменяемым. Задержать маньяка удалось в 2015 году. Следователи продолжают работать по данному делу в отношении соучастника убийств. Ранее поступала информация, что у Байрамбекова была сообщница, именно она проболталась знакомым о преступлениях. Кроме того, следствие считает, что у Байрамбекова был некий учитель или наставник.

Также продолжается следствие по заказным убийствам, в которых признался Байрамбеков. Они были совершены в 2003 и в 2010 годах. За первое Байрамбеков получил 1500 долларов, за второе – 40 000 рублей. По обоим преступлениям установлены заказчики, в отношении них ведутся следственные действия.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=mPwavrssiXg&rel=0">Video</a> Приговор маньяку

Екатеринбург, Таисья Исупова, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

Рупором свердловских «медведей» станет либеральный телеведущий Евгений Енин (ФОТО). / В Екатеринбурге будут повторно судить смотрителя кладбища, торговавшего местами на погосте. / «Урал» с «Амкаром» оштрафовали за матерящихся фанатов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»