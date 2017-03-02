Суд над маньяком, приносившим в жертву людей – ОНЛАЙН-трансляция

Публикации за 02.03.17

Трансляция обновлена 08:39 (время московское)

08:39 NDNews.ru завершает трансляцию из зала суда, но будет следить за развитием событий.

08:39 Увы. Гособвинитель заявил ходатайство о закрытии процесса. Сейчас расследуются еще уголовные дела, связанные с Байрамбековым, и в ходе судебного разбирательства может оказаться раскрытой тайна следствия. Процесс закрывают. Прессу и слушателей просят выйти в коридор.

08:19 На суд пришли родственники жертв Байрамбекова. Одна из них, Ирина Мухина рассказала о том, как Байрамбеков убил ее сына. Пригласил молодого человека в лесополосу. Там, у алтаря, перерезал горло. И закопал в заранее вырытой могиле.

08:09 Подсудимого Арсена Байрамбекова только что провели в зал заседания сотрудники конвойной службы. Он тепло одет в шерстяной свитер. На голове кепка. Пока прессу не приглашают в зал, но рассмотрение явно вот-вот начнется.

Сегодня в суде Верхней Пышмы начинается процесс по делу серийного маньяка Арсена Байрамбекова. Его обвиняют в двух заказных и четырех(!) ритуальных убийствах бомжей. По версии следствия, вместе с подельницей он ловил бездомных и в период с 2014го по 2015й год совершил четыре обряда жертвоприношения на приготовленном им алтаре в районе Ганиной Ямы, пока не был задержан полицией. Как выяснилось, подруга проболталась о произошедшем и полицейские вышли на след маньяка. Свою вину бывший сотрудник полиции и к слову чемпион по тайскому боксу признал полностью. Он прошел психолого-психиатрическую экспертизу и признан вменяемым. А значит, на процессе могут быть озвучены весьма пугающие подробности дела. Информацию, озвученную в ходе предварительного заседания, можно почитать здесь.

NDNews.ru будет вести прямую трансляцию из зала суда.

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