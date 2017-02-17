Максимальный срок, который грозит убийце шести человек, – двенадцать лет (ФОТО, ВИДЕО) / В Верхней Пышме стартовал суд над ритуальным маньяком

Публикации за 17.02.17

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Прокуратура раскрыла некоторые подробности преступлений маньяка Арсена Байрамбекова, принесшего в жертву языческим богам четырех человек.

Как передает корреспондент NDNews.ru, верхнепышминский суд определил, что дело убийцы, совершившего серию жертвоприношений, будет рассматриваться в особом порядке судопроизводства. Как сегодня выяснилось, 36-летний Арсен Байрамбеков познакомился с оккультными практиками, связанными с язычеством, на форумах для приверженцев нетрадиционных религиозных культов – именно там он узнал о концепции «сила в обмен на жертву».

В течение 2014 года он совершил четыре ритуальных убийства в районе Среднеуральска и Верхнепышминского кладбища – неподалеку от Храма на Ганиной Яме. Трех жертв он заманил алкоголем и предложением бесплатной выпивки. Одного нашел спящим на улице. В каждом случае Байрамбеков готовился к убийству заранее. Будучи тайским боксером, он подбирал жертв слабее себя, привозил их к импровизированному алтарю, сложенному из камней. Жертв предварительно связывал скотчем, после чего перерезал им горло, а тело закапывал в заранее приготовленной яме. При этом, по данным прокуратуры, три убийства он совершил, принося жертву темным богам, одно – светлым. Убийства Байрамбеков совершал в паре с подельницей – ее имя не разглашается – и задержали его из-за нее. Полиция обратила внимание на серию исчезновений бездомных, а «партнерша» Байрамбекова в частной беседе с одной из своих знакомых проговорилась об участии в убийствах. В результате женщину задержали, а после и самого маньяка. Дело в отношении подельницы выделено в отдельное производство.

Примечательно, что Байрамбеков родом из Махачкалы, где некоторое время служил в милиции в патрульно-постовой службе, и до того, как стать приверженцем оккультизма, исповедовал Ислам. В начале 2000-х он уже жил на Урале и совершил первые преступления. По данным ГСУ СКР, с 2002 по 2014 годы Байрамбеков совершил на территории Свердловской области шесть убийств. В 2002 и 2010 годах с использованием огнестрельного оружия он за денежное вознаграждение убил двух предпринимателей, осуществлявших свою деятельность на территории Екатеринбурга. Предположительно речь идет о четвертой овощебазе. Рассказал об этих преступлениях Байрамбеков только сейчас, в ходе расследования ритуальных убийств, заключив досудебное соглашение. Это дает возможность фигуранту уголовного дела избежать более строгого наказания. Заказчики по обоим указанным преступлениям привлечены к уголовной ответственности.

В 2005 году Байрамбеков был осужден по ст.222 ч.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему») – его осудили на четыре года, в 2007-м Байрамбеков вышел на свободу по УДО.

До задержания мужчина жил в селе Камышево Белоярского района. А убивал и закапывал своих жертв в Верхнепышминском районе. «В 2014 году, будучи увлеченным изучением оккультных обрядов, Байрамбеков совершил на территории Свердловской области убийство четверых местных жителей, не имеющих постоянного места жительства, злоупотребляющих спиртными напитками. Речь идет о бездомных. При совершении данных преступлений Байрамбеков соблюдал каноны обряда жертвоприношения: убийство совершалось им в ночное время, в лесном массиве, при разведенном костре, в выложенном из камней кругу, и сопровождалось чтением молитв», – сообщили в четвертом управлении ГСУ СК РФ по Свердловской области. Там также отметили, что в отношении задержанного были проведены три судебно-психиатрические экспертизы, Байрамбеков был признан вменяемым.

Задержать маньяка удалось в 2015 году. NDNews.ru со ссылкой на собственные источники тогда сообщил, что мужчина был задержан в конце июля 2015 года и дал признательные показания. 1 августа следственно-оперативная группа выезжала с ним на место захоронения тел, где было обнаружено четыре мужских трупа. Все тела были обмотаны скотчем и сожжены. Произошло это в лесополосе в районе села Коптяки – к слову, именно в этом районе были обнаружены останки царской семьи. Как заявила сегодня государственный обвинитель, максимальный срок, который грозит убийце шести человек, 12 лет – благодаря заключенному Байранбековым досудебному соглашению. Иначе маньяку грозило бы пожизенное заключение. Рассмотрение дела по существу судья назначила на 2 марта, 10 часов утра.

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Верхняя Пышма, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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