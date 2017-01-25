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Екатеринбург

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Публикации за 25.01.17

Следствие по делу маньяка, совершившего серию ритуальных убийств, закончено / Дело отправляют в генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения

Следствие по делу маньяка, совершившего серию ритуальных убийств, закончено Дело отправляют в генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения

Дело экс-полицейского Арсена Байрамбекова, убивавшего бомжей ради магических ритуалов, направляется в суд.

Сегодня представители четвертого следственного управления ГСУ СК РФ впервые официально прокомментировали дело. Они опровергли информацию, распространенную рядом СМИ, о том, что судебно-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым. В управлении заявили, что в отношении Байрамбекова были проведены три судебно-психиатрические экспертизы, которые признали его вменяемым. Байрамбеков – бывший работник ППС МВД республики Дагестан обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство», части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». В настоящее время следствие окончено, материалы дела планируют направить в Управление Генеральной прокуратуры РФ по УрФО для утверждения обвинительного заключения.

Официально сообщается, что в период с 2002 по 2014 год Байрамбеков совершил на территории Свердловской области шесть убийств. Так, в 2002 и 2010 годах с использованием огнестрельного оружия он за денежное вознаграждение убил двух предпринимателей, осуществлявших свою деятельность на территории Екатеринбурга. Предположительно речь идет о четвертой овощебазе. Заказчики по обоим указанным преступлениям также привлечены к уголовной ответственности.

«Кроме того, в 2014 году, будучи увлеченным изучением оккультных обрядов, Байрамбеков совершил на территории Свердловской области убийство четверых местных жителей, не имеющих постоянного места жительства, злоупотребляющих спиртными напитками. Речь идет о бездомных. При совершении данных преступлений Байрамбеков соблюдал каноны обряда жертвоприношения: убийство совершалось им в ночное время, в лесном массиве, при разведенном костре, в выложенном из камней кругу и сопровождалось чтением молитв», – сообщили в четвертом управлении ГСУ СК РФ по Свердловской области.

Еще в 2015 году NDNews.ru со ссылкой на собственные источники сообщал, что мужчина был задержан в конце июля 2015 года и дал признательные показания. 1 августа следственно-оперативная группа выезжала с ним на место захоронения тел, где было обнаружено четыре мужских трупа. Все тела были обмотаны скотчем и сожжены. Речь идет о лесополосе в районе села Коптяки – к слову, именно в этом районе были обнаружены останки царской семьи.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 25.01.17

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