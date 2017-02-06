Дело серийного маньяка, совершавшего человеческие жертвоприношения во славу сатаны, направлено в суд / ВИДЕО

Заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по делу уральца, совершавшего человеческие жертвоприношения в окрестностях Среднеуральска.
По версии следствия, первое убийство житель села Камышево Белоярского городского округа Арсен Байранбеков совершил в Екатеринбурге 2003 году, расстреляв из автомата коммерсанта-автоперевозчика по заказу конкурента. Затем в 2010 году подозреваемый из пистолета застрелил предпринимателя, работавшего на Овощебазе №4, также по заказу, за 40 тысяч рублей.
К 2014 году киллер так увлекся изучением оккультных практик, что оборудовал в лесном массиве несколько площадок для ритуальных убийств. Жертвами стали четверо бездомных, которых обвиняемый спаивал до бессознательного состояния и вывозил на места преступлений.
В лесу «адепт» связывал жертв, а затем ножом наносил им резаные раны в области шеи, что приводило к смерти от острой кровопотери, трупы закапывал. Убийства совершались в ночное время, при разведенном костре, в выложенном из камней кругу и сопровождалось чтением молитв. Подозреваемый был задержан в июле 2015 года и дал признательные показания. Судебно-психиатрические экспертизы установили, что мужчина вменяем.
Арсен Айранбеков обвиняется по п.п. «а», «е» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).
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