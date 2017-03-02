Ритуальному маньяку вынесут приговор 10 марта – родственники показали захоронения его жертв (ВИДЕО)

Публикации за 02.03.17

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Вынесение приговора Арсену Байрамбекову перенесли на 10 марта – сегодня родственники жертв показали места захоронений.

Как передает корреспондент NDNews.ru, один из близких родных показал спецзахоронение четырех покойных на среднеуральском кладбище. Только после того, как серийного убийцу поймали, обнаружили родственников, которые перезахоронили два тела. Но таблички на кладбище так и остались под номерами 13,14,15,16.

Напомним, 36-летний Арсен Байрамбеков познакомился с оккультными практиками, связанными с язычеством, на форумах для приверженцев нетрадиционных религиозных культов – именно там он узнал о концепции «сила в обмен на жертву».

В течение 2014 года он совершил четыре ритуальных убийства в районе Среднеуральска и Верхнепышминского кладбища. Убийства Байрамбеков совершал в паре с подельницей – ее имя не разглашается. Полиция обратила внимание на серию исчезновений бездомных, а «партнерша» Байрамбекова в частной беседе с одной из своих знакомых проговорилась об участии в убийствах. В результате женщину задержали, а после и самого маньяка. Дело в отношении подельницы выделено в отдельное производство.

Примечательно, что Байрамбеков родом из Махачкалы, где некоторое время служил в милиции в патрульно-постовой службе, и до того, как стать приверженцем оккультизма, исповедовал Ислам.

Задержать маньяка удалось в 2015 году. 1 августа следственно-оперативная группа выезжала с ним на место захоронения тел, где было обнаружено четыре мужских трупа. Все тела были обмотаны скотчем и сожжены. Произошло это в лесополосе в районе села Коптяки. Как заявила государственный обвинитель, максимальный срок, который грозит убийце шести человек, 12 лет – благодаря заключенному Байрамбековым досудебному соглашению. Иначе маньяку грозило бы пожизненное заключение.

Екатеринбург, Верхняя Пышма, Среднеуральск, служба новостей РИА «Новый день»

Екатеринбург, Верхняя Пышма, Среднеуральск. Другие новости 02.03.17

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