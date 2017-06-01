В Екатеринбурге ночью сгорел BMW и пострадал от огня Ford

Ночью в Екатеринбурге вновь были зафиксированы возгорания автомобилей. Очередной пожар произошел на Эльмаше.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по информации ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение об инциденте поступило в третьем часу ночи. На улице Кобозева горели BMW-520 и Ford Expedition. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, восемь человек личного состава.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что произошло возгорание автомобиля BMW, после чего пламя перекинулось на припаркованный рядом Ford. По данному факту будет проведена проверка, а также пожарно-техническая экспертиза, которая установит причины инцидента», – уточнили в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.06.17

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