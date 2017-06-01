Уральца отправили на 3 года в колонию за смертельное ДТП

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор водителю Алексею Иванюку, который устроил смертельное ДТП.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе свердловской прокуратуры, мужчина признан виновным по ч.3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека»). 4 декабря 2015 года обвиняемый ехал на автомобиле Toyota Rav 4 по улице Расточной со скоростью около 80 км/час. При этом он был лишен водительских прав. Автомобилист проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток, где сбил пешехода. После этого Иванюк выехал на встречную полосу дороги и протаранил Honda.

«В результате ДТП от полученных травм пешеход кончался на месте. Здоровью водителя «японца» был причинен тяжкий вред. Суд назначил Алексею Иванюку наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также удовлетворены исковые требования потерпевших и гражданских истцов. С Иванюка взыскана компенсация морального вреда в пользу супруги погибшего в размере 1 млн рублей и двух сыновей погибшего в общей сумме 1 млн рублей. При этом ему придется компенсировать расходы на погребение. Также он должен будет выплатить 350 тысяч рублей пострадавшему водителю», – уточняют в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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