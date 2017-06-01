Четверг, 1 июня 2017, 14:57 мск

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Асбестовский школьник сбежал из дома – возможно, в Екатеринбург

Асбестовский школьник сбежал из дома – возможно, в Екатеринбург

Полиция Свердловской области ищет школьника из Асбеста Владимира Устинова, 2001 года рождения, который еще 22 мая ушел из дома и не вернулся.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, рост мальчика 167 см, он худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, носит прямую челку до бровей, лицо овальное, нос прямой, глаза голубые, на левой лопатке имеется родимое пятно в форме сердца.

Был одет в кепку цвета хаки, толстовку серую, спортивную кофту, темно-синие джинсы, кроссовки черного цвета.

Место возможного нахождения – город Екатеринбург. Мальчик склонен к бродяжничеству и уходит из дома не в первый раз. В начале мая был найден в Екатеринбурге. При обнаружении подростка просят сообщить в МО МВД России «Асбестовский» по телефонам: 8(34365) 20402, 8(34365) 20327.

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