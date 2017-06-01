Полиция задержала на овощебазе 100 гастарбайтеров

Полиция раскрыла подробности вчерашних оперативных мероприятий с привлечением спецназа в Железнодорожном районе Екатеринбурга, настороживших горожан. Силовики выявляли иностранных граждан, которые находятся на территории России незаконно или могут быть причастны к преступлениям.

В пресс-группе УМВД Екатеринбурга NDNews.ru сегодня пояснили, что всю среду в уральской столице проводилась спецоперация «Нелегал». Сотрудники ППС, уголовного розыска, спецназа совместно с коллегами из Росгвардии проверяли торговые комплексы и иные объекты и выявляли нарушения в сфере миграционного законодательства, а также искали мигрантов, которые могут быть причастны к совершению преступлений.

«В частности, была проверена овощная база на улице Артинской. В ходе рейда там обнаружили 140 иностранных мигрантов, 100 из которых доставили в дежурную часть для установления личности и постановки на фото- и дактилоскопический учеты. В отношении 14 граждан возбуждены административные производства, предусмотренные статей 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания»)», – отмечают в ведомстве.

Также силовики нагрянули в торговый комплекс на улице Технической. Здесь были проверены 80 лиц, из них 33 доставлены в территориальный отдел внутренних дел. За нарушение законов были выписаны протоколы десяти мигрантам. «Всего по результатам рейда, проведенного 31 мая, на учет поставлено 133 человека», – заключают в полиции.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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