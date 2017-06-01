Четверг, 1 июня 2017, 14:58 мск

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Мужчина на Вторчермете отправил в кому прохожего из-за собаки

Мужчина на Вторчермете отправил в кому прохожего из-за собаки

В Екатеринбурге сотрудники полиции выясняют обстоятельства уличного конфликта между двумя мужчинами, который перерос в драку. Один из участников потасовки получил серьезные травмы и сейчас находится в коме.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по словам очевидцев, инцидент произошел накануне вечером на Вторчермете. По предварительным данным, мужчина в магазине сделал замечание другому покупателю, который зашел в помещение с собакой. Ссора продолжилась на улице, дело дошло до рукоприкладства. В районе перекрестка улиц Молотобойцев – Бисертская владелец четвероногого питомца толкнул оппонента, и тот упал на асфальт. Прибывшие на место медики констатировали у пострадавшего черепно-мозговую травму и доставили в больницу, где он сейчас находится в коме.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу уточняют, что собаковод после конфликта сам пришел в полицию и сообщил о случившемся. Установлено, что он оказывал первую помощь пострадавшему. Сейчас дознаватели из отдела полиции №13 устанавливают все обстоятельства драки, решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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