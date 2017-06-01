33% преступлений в отношении детей совершается в семьях / «Из-за демарша Мизулиной и РВС мы потеряли статистику»

Сегодня, в День защиты детей, свердловский уполномоченный по правам ребенка озвучил первые итоги работы т.н. закона о декриминализации побоев в семье. Как и предполагалось, меньше бить детей не стали – треть преступлений в отношении несовершеннолетних совершается в семье. Но правозащитники, психологи и полиция лишились ценной статистики и возможности проводить профилактику.

В Свердловской области стали совершать меньше преступлений в отношении детей и подростков. После «тяжелого» 2015-го, когда таких правонарушений насчитали больше 4,5 тысячи, 2016-й был относительно спокойным – 2854 преступления. Такие данные озвучил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Однако общее снижение числа преступлений обнажило другую, более печальную тенденцию. «Мы наблюдаем рост преступлений, совершенными близкими людьми. Проблемы насилия уходят в семью. Если в 2013 году доля преступлений в отношении детей, совершенных близкими, составляла 15%, то в 2014-м цифра выросла до 19%, в 2015-м – до 30%, в 2016-м – чуть сократилась до 29,2%, а в первом квартале 2017 года снова выросла – до 33%. И все это на фоне разногласий в высших сферах руководства на тему того, что такое ювенальная юстиция. Демарш Мизулиной, Родительского всероссийского сопротивления – из-за их инициативы по декриминализации 216 статьи УК РФ мы потеряли статистику. Раньше мы могли отслеживать это, чтобы через комиссии по делам несовершеннолетних работать с родителями, ведь не все, кто совершают подобного рода преступления, – это законченные негодяи. Но сегодня тема ушла. По 116 статье УК РФ за первый квартал 2016 года было рассмотрено 547 материалов, а за первый квартал 2017 года – 43 преступления, – сказал Игорь Мороков. – Я не закоренелый «ювенал», и считаю, что неприкосновенность семьи – это свято. Но статистика говорит о том, что надо что-то делать. Против цифр не попрешь».

По словам начальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Оксаны Воробей, структура преступлений против детей претерпела изменения. «Если раньше на первом месте были преступления против жизни и здоровья, то теперь против семьи, например, уклонение от уплаты алиментов. При этом на треть выросло число преступлений, которые совершают сами родители. Если в 2016 году это было каждое четвертое, то сегодня – каждое третье», – отметила она.

По ее словам, в половине случаев речь идет о родителях-алкоголиках, еще чаще – о наркозависимых. Также на преступления против детей часто идут люди, отбывавшие наказание в колониях.

Как рассказала педагог-психолог центра психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог» Ульяна Воробьева, то, что в семьях до сих пор дети становятся жертвами насилия – физического, психологического, сексуального, – связано с не только с социальными факторами. «Это многовековые традиции патриархального воспитания. Детей травмируют, когда готовят к «трудной жизни». Самое плохое, что потом такой ребенок тоже станет агрессором уже по отношению к своим детям. Тяжело разорвать этот порочный круг», – сказала психолог.

Интересно, что сами дети, которые становятся жертвами, редко сообщают об этом психологам, правозащитникам или полицейским. «Возможность у ребенка донести, что с ним что-то не в порядке, есть – есть ссылки на телефоны доверия, уполномоченного по правам ребенка, но статистика обращений микроскопична», – пояснил NDNews.ru Игорь Мороков.

По словам Оксаны Воробей, этому способствует несколько факторов. Во-первых, дети часто даже не осознают, что в отношении них совершается правонарушение. Во-вторых, часто характер преступлений подталкивает детей к молчанию – они просто стыдятся рассказать кому-то. Особенно это касается преступлений против половой неприкосновенности. Наконец, в-третьих, их могут запугивать сами агрессоры.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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