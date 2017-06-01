На Уралмаше обнаружили труп младенца

В Екатеринбурге сотрудники полиции и Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели новорожденного ребенка, труп которого был найден сегодня на Уралмаше.

Как передает корреспондент NDNews.ru, страшную находку сделали в четверг в одной из квартир жилого дома по улице Кировградской, 25. По словам очевидцев, на месте происшествия сейчас работают криминалисты. В Орджоникидзевском отделе СУ СКР по Свердловской области факт обнаружения трупа новорожденного ребенка подтверждают, уточняя, что сейчас ведется работа по установлению всех обстоятельств ЧП.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.06.17

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