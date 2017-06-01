ГИБДД Екатеринбурга объявила охоту на машины с тонировкой

В Екатеринбурге с 1 июня ГИБДД проводит профилактическое мероприятие «Тонировка». По информации инспекторов, почти каждый день они ловят в городе до 100 водителей – нарушителей, которые затонировали свои авто не по правилам.

«Почти 6 тысяч водителей в областном центре в этом году привлечены к административной ответственности за тонированные стекла автомобилей, светопропускаемость которых не соответствует требованиям», – сообщили NDNews.ru в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. В ведомстве напоминают, что светопропускная способность лобового стекла и передних боковых окон должна составлять минимум 70%. Зеркальная тонировка запрещена полностью. За игнорирование этих правил предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

«При этом автомобилист должен устранить предмет нарушения – снять тонировочную плёнку. Если он этого не делает, автоинспекторы составляют требование об устранении выявленных недостатков, при этом устанавливаются сроки устранения тонировки», – добавляют в ГИБДД.

Если автомобилист во время предписания снова попадается с тонировкой, то ему выписывают штраф в размере 1 тысячи рублей либо арестовывают на срок до 15 суток. «Столь пристальное внимание к данному правонарушению связано с тем, что тонировка с места водителя ограничивает обзор и может стать фактором, сопутствующим ДТП», – поясняют в Госавтоинспекции.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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