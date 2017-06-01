Мужчину, напавшего на бригаду скорой, которая приехала его спасать, отдали под суд

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, напавшего на бригаду скорой помощи, которая приехала его спасать.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу, инцидент произошел 12 апреля этого года на улице Ясной. В тот день прохожие позвонили по телефону

«03» и рассказали, что во дворе одного из домов лежит мужчина. Прибывшая на место бригада медиков начали осматривать гражданина, он находился в сознании, но с признаками алкогольного опьянения. «Неожиданно мужчина начал вести себя неадекватно, стал крыть матом врачей, а потом схватил палку и пытался наброситься на них. Бригада успела заскочить в служебный автомобиль, «пациент» же ударил по машине, оставив на ней вмятины. Пострадавшие обратились в полицию», – уточняют в ведомстве.

Силовики задержали злоумышленника. Местный житель 1963 года рождения был направлен на медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт алкогольного опьянения. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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