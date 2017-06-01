Высший арбитраж ищет сотрудника, контролирующего решения судов Свердловской области

Высший Арбитражный суд открыл ряд вакансий – одна из которых касается 17-го апелляционного суда – на подачу заявок осталось всего два дня.

Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакансий руководителей и судей в пяти арбитражных судах – об этом сообщает Pravo.ru.

До 3 июля ВККС принимает документы от претендентов на следующие должности:

– председателя Арбитражного суда Удмуртской республики (в прошлом году Алексей Ермолин, возглавлявший арбитраж в течение 10 лет, досрочно подал в отставку; исполняющим обязанности председателя суда сейчас является Алексей Ходырев, которого в 2013 году назначили зампредом);

– зампредседателя Алтайского краевого суд (в этом году истекате срок полномочий одного из четырех зампредов Эдуарда Ермакова);

– зампредседателя Арбитражного суда Поволжского округа

– судьи Арбитражного суда Московского округа;

– судьи 17-го ААС.

Заявления от кандидатов на эти вакантные должности, с приложением документов принимаются с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу – с 10:00 до 16:45 (обед с 12:00 до 12:45) по адресу: 123995, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 4, каб. № 106, 121. До третьего июля.

17-й апелляционный арбитражный суд отвечает за рассмотрение решений и определений Арбитражного суда Свердловской области, соответственно, от персоны, которая получит должность, будет достаточно многое зависеть – просто потому что судей, ответственных за апелляции, в несколько раз меньше, чем в первой инстанции, и к их квалификации в судейском сообществе всегда относятся весьма трепетно.

Екатеринбург – Пермь, служба новостей РИА «Новый день»

Екатеринбург – Пермь. Другие новости 01.06.17

Полиция ищет сбежавшую из дома лицеистку из Асбеста (ФОТО). / Мужчину, напавшего на бригаду скорой, которая приехала его спасать, отдали под суд. / ГИБДД Екатеринбурга объявила охоту на машины с тонировкой. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»