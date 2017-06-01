Девушка станцевала тверк на парапете у резиденции Путина

В соцсетях Екатеринбурга набирает просмотры видео, на котором девушка в шортах танцует тверк на парапете ограды Дома Севастьянова, который в народе прозвали «резиденцией Путина». Большинство комментаторов связывают перформанс неизвестной танцовщицы с Днем здоровья, который проходил в центре города. «Посмотри, какая здоровая!» – восхищается автор. Напомним 31 мая в рамках IX Уральского конгресса по здоровому образу жизни «Территория здоровья» прошло шествие «3000 шагов здоровья».

Не все комментаторы обратили внимание на тот факт, что девушку снимал на профессиональную видеокамеру человек в фирменной куртке от шоу «Танцы» на ТНТ. Вероятно, прохожие стали очевидцами съемок промо-ролика к новому сезону проекта, либо для личного портфолио танцовщицы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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