МЧС предупреждает о сильных ливнях с градом и ветром до 20 метров в секунду

По информации синоптиков, 2 июня в большинстве районов Свердловской области прогнозируется дождь, местами сильный, в отдельных районах грозы с порывами ветра до 20 м/с.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями возможно падение деревьев, повреждение остекления зданий и строений, обрыв линий связи и электропередачи, возникновение ДТП, – предупреждают в МЧС.

В связи с надвигающейся непогодой ГУ МЧС РФ по Свердловской области направило в муниципалитеты предупреждение для того, чтобы власти приняли дополнительные меры по снижению риска возникновения аварий. Аварийно-восстановительные бригады, силы и средства МЧС приведены в повышенную готовность.

В период непогоды спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности: ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте; не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций; не совершать походы и прогулки в лесной зоне; во время грозы не пользоваться электроприборами; соблюдать правила дорожного движения.

Если непогода застала вас на улицах населенного пункта, нужно держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев; не пытаться найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что сильный ветер может ломать ветви деревьев, создавая опасность для людей и автомобилей. Двигаясь в непогоду по автодорогам, постарайтесь найти укрытие: придорожное кафе, автозаправку и оставайтесь там на время ухудшения погодных условий. Если сделать это невозможно, стоит остановить автомобиль на обочине или специально оборудованной стоянке, включить световую сигнализацию и не начинать движение до улучшения погоды.

О происшествиях сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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