Полиция призвала СМИ и блогеров на борьбу с коррупцией

Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области приглашает журналистов и всех желающих принять участие во Всероссийском творческом конкурсе «СМИ против коррупции». Основная его задача – формирование в общественном мнении неприятия коррупции как преступного явления, разрушающего гражданское общество, экономику и государственные институты.

Участниками конкурса могут стать не только журналисты, но и общественные деятели, блогеры, коллективы редакций СМИ, представители пресс-служб федеральных и региональных органов власти. Организовал конкурс Союз журналистов России.

«Граждане, читая газеты и публикации сети Интернет, слушая радио, смотря телевизор, имеют возможность лично убедиться, что многие нечистые на руки чиновники и даже представители самих силовых ведомств уже поплатились за мздоимство и сейчас отбывают различные тюремные сроки в колониях. Активизировать работу по выявлению и изобличению коррупционеров можно лишь объединив усилия полиции, общественности и журналистского сообщества», – рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Желающие принять участие в конкурсе могут направить свои заявки в срок до 1 сентября 2017 года на адрес электронной почты: ruj@corr.info с пометкой «конкурс СМИ против коррупции», или на почтовый адрес: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар 4, Союз журналистов России, офис 432. Об итогах конкурса будет сообщено дополнительно.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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