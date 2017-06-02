На заводе в Нижнем Тагиле плиты доменной печи накрыли троих рабочих

Прокуратура проводит проверку по факту ЧП на одном из заводов Нижнего Тагила, где в результате обрушения плиты доменной печи пострадали трое рабочих. Работники попали в больницу с переломами ног.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 31 мая. Во время строительства доменной печи обрушились плиты перекрытий встроенных помещений бункерской эстакады.

«В результате несчастного случая пострадали трое работников ООО «УДР-Е». Они получили травмы в виде переломов нижних конечностей различной степени тяжести. Характер и степень тяжести повреждений здоровья пострадавших уточняются. Сейчас обстоятельства происшествия уточняются», – добавляют в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.06.17

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