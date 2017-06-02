Управление ЖКХ Первоуральска выплатит более 755 тысяч рублей за упавший на автомобиль столб

Суд взыскал с коммунальщиков более 755 тысяч рублей за упавшую на автомобиль мачту освещения.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе Свердловского областного суда, летом 2016 года на железнодорожном мосту в поселке Динас из-за дефекта опоры на микроавтобус марки Citroen обрушилась мачта городского освещения. По оценке экспертов, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 729 400 рублей.

Автовладелец обратился в Первоуральский городской суд с иском к администрации города и управлению ЖКХ о возмещении ущерба. В качестве соответчиков привлекли Первоуральское МУП «Производственное объединение ЖКХ», которое проводило работы в районе происшествия, а также АО «Горэлектросеть», ООО «Интерра» и ООО «Гарант», контролирующие состояние кабеля и нагрузку проводов на основание столба. В ходе судебного разбирательства установили, что за своевременные ремонт и замену опор наружного освещения, а, следовательно, и за ущерб, причиненный автомобилисту, несет ответственность УЖКХиС ГО Первоуральск.

«В итоге суд взыскал с управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск 755 740 рублей, учтя госпошлины и другие расходы. Ответчик не

согласился с решением и обжаловал его в областном суде. По его мнению, муниципальный контракт закрепляет обязанность по проведению осмотров и выявлению недостатков опор ЛЭП за АО «Горэлектросеть», и эта организация должна возмещать ущерб. Однако суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что ответчиком УЖКХиС ГО Первоуральск не представлено доказательств неисполнения условий муниципального контракта акционерным обществом, и оставил решение суда первой инстанции в силе», – добавили в облсуде.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.06.17

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