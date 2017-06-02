Пятница, 2 июня 2017, 09:30 мск

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На Среднем Урале проверку МЧС прошли только два городских пляжа

На Среднем Урале проверку МЧС прошли только два городских пляжа

На Среднем Урале стартовал месячник безопасности на воде, в ходе которого сотрудники МЧС будут проводить рейды на акваториях водоемах. Одновременно спасатели продолжают проверки пляжей.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, всего в регионе официально насчитывается 55 мест традиционного отдыха населения на береговой линии водоемов, не предназначенных для купания. По словам замначальника отдела безопасности людей на водных объектах областного МЧС Ирина Каменных, летом 2016 года на Среднем Урале утонуло 83 человека, в том числе 15 детей. Все погибшие купались в необорудованных для купания местах. При этом были допущены к эксплуатации 10 пляжей из 19 освидетельствованных – в Кушве, Новоуральске и Среднеуральске.

В 2017 году запланировано освидетельствовать 25 пляжей. На сегодняшний день проверку сотрудников ГИМС прошли только 2 городских пляжа – в Новоуральске и Кушве.

«Стоит добавить, что всего на территории области более 22 000 водоемов. На учете в ГИМС находится около 32 тысяч маломерных судов», – сообщают в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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