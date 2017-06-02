Митинг сторонников Навального пройдет в сквере у КРК «Уралец»

Штаб Навального в Екатеринбурге определился с местом проведения антикоррупционного митинга в День России, 12 июня. Акция протеста состоится в 14:00 в сквере на улице Большакова, рядом с ледовой ареной «Уралец».

Как сообщил NDNews.ru руководитель штаба Виктор Бармин, цель митинга определена как «поддержка требований расследовать факты коррупции высших должностных лиц России и создание в стране атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции в любом ее проявлении». Участникам митинга предлагается подготовить креативные плакаты и российские флаги, партийная символика тоже допускается. У каждого желающего будет возможность выступить в течение двух минут у «свободного микрофона».

Напомним, сторонники Навального подали в Министерство общественной безопасности Свердловской области 10 заявок на проведение митинга 12 июня. Чиновники согласовали без изменений четыре площадки – среди них был сквер на улице Большакова, который в итоге выбрали активисты.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.06.17

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