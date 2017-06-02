Пятница, 2 июня 2017, 10:37 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , , ,

Митинг сторонников Навального пройдет в сквере у КРК «Уралец»

Митинг сторонников Навального пройдет в сквере у КРК «Уралец»

Штаб Навального в Екатеринбурге определился с местом проведения антикоррупционного митинга в День России, 12 июня. Акция протеста состоится в 14:00 в сквере на улице Большакова, рядом с ледовой ареной «Уралец».

Как сообщил NDNews.ru руководитель штаба Виктор Бармин, цель митинга определена как «поддержка требований расследовать факты коррупции высших должностных лиц России и создание в стране атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции в любом ее проявлении». Участникам митинга предлагается подготовить креативные плакаты и российские флаги, партийная символика тоже допускается. У каждого желающего будет возможность выступить в течение двух минут у «свободного микрофона».

Напомним, сторонники Навального подали в Министерство общественной безопасности Свердловской области 10 заявок на проведение митинга 12 июня. Чиновники согласовали без изменений четыре площадки – среди них был сквер на улице Большакова, который в итоге выбрали активисты.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.06.17

«Если надо будет поставить подпись за Ройзмана – поставлю»: единороссы из глубинки поддержат чужих кандидатов по указке сверху. / В Асбесте врач осуждена за мошенничество в третий раз подряд. / На Среднем Урале проверку МЧС прошли только два городских пляжа.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , ,

Екатеринбург, все новости

«Если надо будет поставить подпись за Ройзмана – поставлю»: единороссы из глубинки поддержат чужих кандидатов по указке сверху

В Асбесте врач осуждена за мошенничество в третий раз подряд

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

На Среднем Урале проверку МЧС прошли только два городских пляжа

Сбежавшая из дома асбестовская лицеистка сама вернулась в социальный центр

В Первоуральске задержали главу управления капстроительства по делу о разрушенном доме в Вересовке
Все новости