В аэропорту Кольцово задержали супергероев Marvell

В екатеринбургском аэропорту таможенники задержали партию игрушек и сувениров с изображением «Мстителей» – супергероев популярного комикса компании Marvell.

Как передает корреспондент NDNews.ru, игрушечных супергероев пытались доставить в Россию, привезя из Китая в качестве незадекларированного товара. Это нарушение было выявлено при выборочном таможенном контроле в зеленом коридоре зала прилета. Коммерческий товар находился в багаже китайца. Его пришлось задержать до вынесения официального решения.

Сотрудники таможни обнаружили в багаже 9 фитнес-браслетов и 312 пластиковых спиннеров (популярных по всему миру игрушек, которые надо крутить пальцами) с изображением Халка, Капитана Америки, Черной вдовы и Железного человека – знаменитых «Мстителей».

Сам нарушитель заявил, что товар привез из Пекина для своего друга, который занимается коммерческой деятельностью на одной из торговых площадок города Екатеринбурга. Сейчас игрушки отправлены на экспертизу. В отношении гражданина Китая возбудили дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере до двукратного размера стоимости незадекларированных товаров и их конфискация.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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