На Среднем Урале от «большой земли» из-за паводка отрезаны 19 населенных пунктов

В Свердловской области из-за паводка ограничено автотранспортное сообщение с 19 населенными пунктами.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, постепенно паводковая ситуация улучшается. Так, стабильно снижается уровень воды в реке Ница. В результате от паводковых вод освободились два низководных моста в Байкаловском районе – путепровод у Елани, связывающий село с деревней Яр, и мост у села Городище, обеспечивающий сообщение с деревнями Боровикова и Красный Бор. «После обследования освободившихся мостов, проведения необходимых ремонтных работ и технического освидетельствования автотранспортное сообщение по ним будет восстановлено. Пока для сообщения с Еланью и селом Городище продолжают действовать паромные переправы», – говорят спасатели.

Под водой сейчас остаются 5 низководных мостов на реке Туре: 3 моста в Туринском городском округе и 2 – в Слободо-Туринском МО. На период паводка остается разобранным один мост через реку Пышма в Талицком городском округе у села Яр.

«В общей сложности остается ограничено автотранспортное сообщение с 19 населенными пунктами. Для обеспечения жизнедеятельности продолжают действовать 8 паромных и лодочных переправ», – заключают в МЧС.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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