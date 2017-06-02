В Петербурге подписано соглашение о создании ВСМ «Челябинск – Екатеринбург» (ФОТО)

Сегодня, 2 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках проекта создания высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск – Екатеринбург».

Как сообщили в пресс-службе главы Челябинской области, свои подписи в документе поставили губернатор Челябинской области Борис Дубровский, президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

« Это еще раз актуализирует нашу повестку в части реализации проекта создания высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск – Екатеринбург», которая станет основой крупнейшей на Урале конурбации с населением свыше трех миллионов человек», – заявил Дубровский. Глава региона уточнил, что в настоящее время идет работа по привлечению к проекту инвесторов (в частности, ЗАО ИГ «РВМ Капитал»), создано хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль».

Проект предполагает строительство двухпутной скоростной железнодорожной линии через три ключевые станции: Челябинск, Касли, Екатеринбург. Общая протяженность магистрали составит около 220 километров. Предварительная стоимость проекта с учетом прогнозных цен составит порядка 165 миллиардов рублей. Проект планируется реализовать на условиях концессии за счёт средств частного инвестора. Начало эксплуатации магистрали – III квартал 2022 года.

Предполагается, что время в пути между Екатеринбургом и Челябинском на высокоскоростных поездах составит до 1 часа 10 минут. Ускоренные региональные поезда смогут добраться примерно за 1:30. На данный момент доехать до соседнего города можно за 3-4 часа.

Фото с официального сайта губернатора Челябинской области

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск. Другие новости 02.06.17

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