Плотинку превратили в мясные ряды (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге открылся фестиваль барбекю, который будет идти до вечера воскресенья. На Плотинке вдоль Исети развернули свои шатры десятки кафе и ресторанов города. Правда, пока на фестивале больше всего шашлыков всевозможных видов, а также шаурмы и бургеров. Завтра начнутся соревнования поваров и должно быть интереснее.

Фестиваль барбекю в этом году проходит в самом центре Екатеринбурга, на Плотинке, а не в ЦПКиО, как раньше. Возможно, это связано с тем, что здесь больше проходимость и даже те, кто не слышал про фестиваль, придут на запах жареного мяса, который явно будет разноситься по всему центру. Хотя в парке фестиваль был более «пикникового» формата.

Сегодня в Историческом сквере уже открылись белые шатры, в которых разместились главные мясные рестораны города. Здесь готовят шашлыки по рецептам Грузии, Армении, Азербайджана и других стран. Барбекюшниц почти не видно. Так что фестиваль барбекю можно считать просто мясным гастрономическим праздником, где можно за один день отведать десятки разных блюд из свинины, курицы, баранины и так далее. Много фастфудных предложений – шаурмы, бургеров и прочего. Народу пока немного, но основные мероприятия начнутся завтра. Завтра же стартуют и соревнования среди поваров – как профессионалов с многолетним стажем, так и начинающих.

Также в программе субботы и воскресенья – мастер-классы. Повара научат готовить свиные ребра в соусе марипур, стейк из диафрагмы и прочее.

В субботу на фестивале пройдут поросячьи бега. Забеги начнутся в 12:30, 13:15, 14:00 и 15:00. Торжественное награждение поваров, победивших по итогам двух дней соревнований, состоится в воскресенье в 17:00.

Добавим, что на фестивале есть небольшая «сырная улица»: несколько сыроварен из области предлагают купить свой товар. А также мини-рынок с фермерскими товарами. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Александр Саливанчук

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