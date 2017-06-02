Кухонный боксер за истязания сожительницы может угодить за решетку на три года

В Верхней Пышме отправили под суд мужчину, который на протяжении нескольких лет избивал свою женщину.
Как сообщили NDNews.ru в ОМВД России по Пышминскому району, на скамье подсудимых окажется 56-летний уралец, он обвиняется по ч.1 ст.117 УК РФ («Истязание»), санкция которой предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.
«В рамках расследования были установлены факты неоднократных избиений, о которых женщина не заявляла, так как ей было жалко своего неоднократно судимого, в том числе, за причинение ей побоев, сожителя, – отмечают в полиции. – Между ними постоянно происходили скандалы на бытовой почве и ревности. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина избивал женщину, наносил удары либо обухом топора, либо кулаками и ногами в область лица и по телу. Вел себя всегда агрессивно и высказывал оскорбления. Наконец потерпевшая не выдержала и обратилась в полицию».
Мужчина вину свою полностью признал, но попытался оправдаться, что избивал сожительницу под воздействием алкоголя.
Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 02.06.17
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