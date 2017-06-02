В Свердловской области повторно объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

Свердловское управление МЧС усилило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях на ближайшие сутки. Всем муниципалитетам велено привести в повышенную готовность экстренные службы.

По прогнозу метеорологов, сегодня вечером и завтра, 3 июня, в регионе ожидаются грозы с градом и шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. В отдельных районах возможен крупный град, который может повредить транспорт, остекленные здания и сельхозкультуры. Из-за сильного ветра возможны перехлесты линий электропередач, способствующие возникновению пожаров.

Свердловские энергетики перешли в режим повышенной готовности – усилен состав аварийных бригад и контроль за объектами. «Порывы ветра 20 и выше метров в секунду могут вызвать серьезные последствия: обрывы и схлесты проводов, падение опор и деревьев. Непогода часто провоцирует короткие замыкания на линиях электропередачи и выход из строя оборудования. В связи с этим все оперативно-дежурные бригады компании будут работать в усиленном режиме до снятия МЧС предупреждения об опасности. Мы получаем сводки о ситуации по области в ежечасном режиме», – сообщил заместитель главного инженера АО «Облкоммунэнерго» Владимир Шептаев.

Энергетики также предупреждают жителей региона о необходимости соблюдения мер безопасности. Прежде всего, при урагане необходимо выключить все электроприборы. В грозу нельзя искать убежище под деревьями и возле электросетевых объектов, нельзя стоять под линиями электропередачи и приближаться к распределительным пунктам, трансформаторным подстанциям.

Штормовое предупреждение направлено во все муниципалитеты, чтобы власти приняли дополнительные меры по снижению риска возникновения аварий. Сразу после этого администрация Екатеринбурга отчиталась о повышенной готовности, и в том числе – об информировании населения. «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба по поручению главы администрации города Александра Якоба разослала информацию с предупреждением о возможном ухудшении погодных условий», – сообщили в пресс-службе мэрии. Однако только единицы горожан сообщили NDNews.ru, что они получили СМС с оповещением об опасной погоде.

Напомним, в начале этой недели в Москве прошел ураган, унесший жизни 11 человек. Шторм повалил несколько тысяч деревьев, повредил огромное количество зданий, число пострадавших исчисляется сотнями человек. МЧС предупреждало жителей столицы об ухудшении погоды, но такие тяжелые последствия оказались неожиданными для экстренных служб.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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