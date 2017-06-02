Тем временем в России: в Ивделе разыскивают медведя за оставление места ДТП

На севере Свердловской области накануне случилось дорожно-транспортное происшествие, виновником которого стал медведь, выбежавший прямиком из леса. Примечательно, что животное с места ДТП скрылось. Теперь медведя разыскивает местная полиция.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, инцидент произошел на 3 км автодороги Ивдель – Ивдель-1. Водитель ВАЗ-2112 двигался в направлении города со стороны железнодорожного вокзала. На переднем сиденье автомобиля находилась женщина. Как вдруг на проезжую часть выскочил медведь. Водитель, пытаясь избежать наезда на животное, резко затормозил, но все же задел мишку. Тот сразу же убежал в лес. ВАЗ же развернуло на встречку, где он столкнулся с Mitsubishi Lanser.

Водители не пострадали, однако пассажирку ВАЗа пришлось госпитализировать. Также в полиции отметили, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. «В настоящее время охотоведы ведут поиски раненого зверя, который представляет реальную опасность для людей, бродя в черте города. Полиция Ивделя призвала граждан соблюдать предосторожность и оставлять детей без присмотра в районе возможного местонахождения медведя», – сказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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