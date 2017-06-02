Пятница, 2 июня 2017, 16:24 мск

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УФАС проверяет пристойность рекламы магазина «Казанова»

УФАС проверяет пристойность рекламы магазина «Казанова»

УФАС на своем сайте проводит опрос, посвященный рекламе салона интимных товаров.

В ведомство обратился один из представителей негодующей общественности, озаботившийся тем, что рекламу могут увидеть дети. Соответственно, сейчас на сайте идет голосование – является ли использованный образ оскорбительным. Пока из 46 человек, проголосовавших на сайте управления, 65 процентов сходятся во мнении, что в рекламе не используется ничего непристойного. Однако, если УФАС решит обратное, салоны может ждать штраф вплоть до полумиллиона рублей.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 02.06.17

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