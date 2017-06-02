Акушерский корпус НИИ ОММ возле Центрального стадиона скоро снесут

Недостроенный акушерский корпус научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) в ближайшее время будет снесен. На его месте сделают пешеходную зону, чтобы обеспечить свободный доступ к Центральному стадиону со стороны улицы Татищева во время ЧМ-2018.

Как сообщили NDNews.ru в департаменте информполитики губернатора, объект незавершенного строительства и небольшой участок земли под ним долгое время находились в собственности федерального Минздрава. В течение нескольких лет Евгений Куйвашев просил правительство РФ о передаче этих объектов области, и в 2016 году после визита на стройплощадку первого вице-премьера Игоря Шувалова такое согласие было получено.

Весной 2017 года федеральное правительство передало корпус и землю под ним в МУГИСО, а 1 июня врио губернатора Евгений Куйвашев подписал распоряжение о передаче объекта Управлению капитального строительства региона. Как пояснили в УКСе, в настоящее время идет формирование земельного участка под недостроем. «Когда эта работа будет завершена, территория будет передана Свердловской области и начнётся разработка проекта по её благоустройству. К чемпионату мира по футболу 2018 года на этой территории будет обустроен периметр безопасности. Недостроенный корпус НИИ ОММ планируется снести, а на его месте создать пешеходную зону», – уверяют в ДИПе.

Напомним, с сентября 2016 года сотрудники медучреждения с огромной историей и уникальными технологиями – НИИ ОММ – пытаются достучаться до властей, чтобы спасти институт. Территория НИИ охраны материнства и младенчества оказалась на пути «события века» в Екатеринбурге – Чемпионата мира по футболу – 2018. Когда появилась неофициальная информация, что вместо недостроенного корпуса возведут гостиницу, работники института разместили «Петицию о сохранениии ОММ», под которой на сегодняшний день подписались более 5800 человек. «Передача части территории под коммерческую застройку повлечет за собой автоматический отзыв лицензии и прекращение деятельности института как родовспомогательного учреждения», – указали авторы петиции.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.06.17

Прокурор потребовал посадить главного коммунальщика Белоярки на 10 лет. И оштрафовать на 210 миллионов. / УФАС проверяет пристойность рекламы магазина «Казанова». / Тем временем в России: в Ивделе разыскивают медведя за оставление места ДТП. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»