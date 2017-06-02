В центре Екатеринбурга «пролетит» гигантский воздушный змей (ФОТО)

В «Пассаже» 3 июня пройдет большой фестиваль, приуроченный ко Дню защиты детей. Специально к празднику в ТЦ создали огромного воздушного змея: в длину он пятиметровый, а размах крыльев составляет два метра. Во время праздника летательный аппарат снимут и поднимут в воздух в самом центре Екатеринбурга с помощью деревянных реек.

Над созданием воздушного змея уже неделю работали молодые уральские дизайнеры из УрГАХУ, им помогали ученики художественных школ Екатеринбурга. Увидеть конструкцию можно уже сейчас, змей сможет парить в воздухе в атриуме ЦУ «Пассаж», закрепленный на невидимые тросы и леску. Во время детского фестиваля 3 июня, летательный аппарат снимут и поднимут в воздух в самом центре Екатеринбурга с помощью деревянных реек. В этот же день в «Пассаже» откроется мастерская по созданию воздушных змеев.

Также на фестивале можно будет научиться изготавливать популярных в интернете среди детей и подростков клейких «тянучек» – слаймов. Ролики по созданию слаймов в домашних условиях набирают сейчас сотни тысяч просмотров в YouTube. Еще один мастер-класс пройдет под руководством художников, которые покажут технику рисования дудлов – абстрактных рисунков, которые представляют собой простую графику, похожую на детские рисунки или каракули из школьных тетрадей. Сейчас дудлинг стал модным арт-направлением, он позволяет развивать интуицию и художественный стиль. Мастер-классы пройдут в новом кафе «Мамина Мама».

Мероприятие пройдет в «Пассаже» в субботу, 3 июня. Начало – в 15.00. Вход свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.06.17

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