Гонщик Сергей Карякин не поедет на ралли «Шелковый путь» и «Дакар 2018». Минспорта и спонсоры отказались финансировать чемпиона (ВИДЕО)

Сергей Карякин, российская звезда гоночного спорта, победитель ралли «Дакар 2017», вынужден отказаться от участия в престижном марафоне «Шелковый путь» из-за проблем с финансированием.

Интервью с гонщиком

«Когда я приехал с победой в прошлом году, многие люди обещали мне поддержку. И вот сейчас главный партнер «Шелкового пути» отказался от спонсорства. Отказали все. Рапопорт сказал – денег нег, частные компании разводят руками – кризис. Госкорпорации замучили бумажной волокитой, с тем же результатом», – пояснил свое решение спортсмен. Более того, Сергей Карякин уверен, что из-за финансовых проблем может пропустить и «Дакар 2018». «Заявку надо подать до 15 июля, а предложений и денег нет. Обидно, если в юбилейный год проведения марафона Россия не сможет достойно выступить», – рассказал Сергей корреспонденту NDNews.ru. Подробное интервью с чемпионом смотрите на видео NDNews.ru.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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