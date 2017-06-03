Два муниципалитета на Среднем Урале из-за грозы остались без света

В Свердловской области жители Белоярского и Сысертского городских округов из-за прошедшей накануне грозы остались без света.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе «МРСК Урала», специалисты зафиксировали отключения линий распределительной сети и линий напряжения 110 киловольт. Ближе к ночи энергетики вернули свет в большую часть домов, попавших под отключение. Работы на линии продолжаются.

Информация об общем количестве потребителей, оставшихся из-за сильного ветра и грозы без электричества, уточнется.

Напомним, в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют грозы, град и ветер скоростью до 20-25 метров в секунду.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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