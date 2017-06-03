Чартерный рейс Анталья – Екатеринбург задержан на 15 часов

Чартерный рейс авиакомпании NordStar из Антальи в Екатеринбург задержан на 15 часов. Как показывает онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолёт рейса Y7-7790 должен был приземлиться в Екатеринбурге сегодня в 04:30, но пока его прибытие перенесено на 19:55.

Как передает корреспондент NDNews.ru, причина задержки – позднее прибытие борта. Пассажирам должны были предоставить гостиницу. Стоит отметить, что 2 июня рейс авиакомпании NordStar Y7-7785 из Екатеринбурга в Анталью также вылетел с задержкой. Вылет сначала перенесли с 5.35 до 16.30 минут, в итоге самолет поднялся в воздух только в 18.45 по местному времени. По информации Уральской транспортной прокуратуры, задержка была вызвана технической неисправностью воздушного судна.

Напомним, вчера днем авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменила чартерный рейс в Сочи, кроме того, был отложен рейс в Турцию.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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