На ВИЗе водитель за рулем BMW, уходя от погони, врезался в электрощит

В Екатеринбурге на ВИЗ-бульваре произошло ДТП с участием BMW.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по информации очевидцев, водитель иномарки уходил от погони и не справился с управлением на большой скорости. Автомобиль снес забор и врезался в электрощит. Полицейские задержали водителя. По некоторым данным, во время аварии он был пьян. В ГИБДД обещали прокомментировать инцидент позже. В социальных сетях горожане рассказывают, что до столкновения с электрощитом иномарка успела «зацепить» Ладу Приору.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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