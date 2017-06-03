МЧС: сильный ветер в Свердловской области срывал с домов крыши и валил деревья

Главное управление МЧС РФ по Свердловской области сообщает, что 2 июня из-за непогоды в регионе были зафиксированы случаи повала деревьев и обрыва веток, в отдельных местах сильным ветром сорвало незакрепленные конструкции кровли. В целом чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, равно как и пострадавших.

«Штормовое предупреждение по непогоде 2 июня подтвердилось. Максимальное усиление ветра зарегистрировано в Каменском городском округе – здесь порывы достигали 29 метров в секунду, кроме того, выпал град. В Камышлове и Алапаевске порывы ветра достигали 28 метров в секунду, в Ирбите – 27 метров в секунду, в Верхнем Дуброво – 19 метров в секунду. Зафиксированы отключения электроэнергии в населенных пунктах 4-х муниципальных образований: Сысертском, Белоярском, Кировградском и Артинском районах. К часу ночи 3 июня восстановительные работы на линиях электропередачи были полностью завершены», – отмечают в ведомстве.

Действие штормового предупреждения на территории Свердловской области сохраняется 3 июня. Возможен сильный дождь, грозы, град и порывистый ветер до 25 метров в секунду. Силы и средства МЧС, а также муниципальных образований продолжают работать в режиме повышенной готовности. Каждые три часа Центр управления в кризисных ситуациях Свердловской области ГУ МЧС России по Свердловской области заслушивает единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований о сложившейся обстановке.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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