В Екатеринбурге во время пожара в пятиэтажке пьяный мужчина выпрыгнул из окна

В Екатеринбурге во время пожара в пятиэтажке пьяный мужчина выпрыгнул из окна. Пострадавший получил травмы, сейчас он в больнице.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, сегодня в отдел полиции № 3 поступила информация о возгорании в одной из квартир дома по улице Данилы Зверева, 6. «Очевидцы заявили, что из окна этой квартиры, расположенной на 3 этаже, выпал мужчина. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что пожар случился на площади 1 кв.метр. Жилец курил в нетрезвом состоянии и уснул. Проснувшись и увидев задымление, мужчина выпрыгнул из окна. Его госпитализировали в медицинское учреждение. По факту инцидента проводится проверка», – отмечают в ведомстве.

В МЧС уточняют, что в квартире горели домашние вещи. По лестничным маршам эвакуировали 10 человек, в том числе двоих детей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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