На Урале собака подъела труп умершего в квартире хозяина

На Среднем Урале проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины в одной из квартир поселка Буланаш Артемовского района.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел в квартире по улице Машиностроителей в поселке Буланаш. «На момент обнаружения тела мужчины 1977 года рождения в помещении также находилась принадлежащая хозяину овчарка. Собака несколько дней была в одной квартире с умершим мужчиной и стала употреблять его тело в пищу. По имеющимся на данный момент сведениям, смерть гражданинане не связана с нападением собаки, а также не имеет под собой криминальной подоплеки, и вызвана естественными причинами. Точные данные о смерти мужчины будут установлены в рамках судебно-медицинской экспертизы, проводимой в ходе проверки», – отмечают в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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